Грецкие орехи помогают бороться с депрессией. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, сообщает Nutrients.

Они провели исследование о влиянии грецких орехов на психическое здоровье. Специалисты опросили 26 тысяч человек. Выяснилось, что люди, которые регулярно ели орехи, на 26% реже страдали депрессиями. Люди, которые не включали орехи в свой рацион, не могли похвастаться психической стабильностью и хорошим физическим здоровьем.

Грецкие орехи содержат α-линоленовую кислоту, принимающую активное участие в метаболизме. Кроме того, они улучшают когнитивные способности и препятствуют процессу старения.

Minval.az