Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам гаджи Аллахшукюр Пашзаде отбыл с визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Об этом Report сообщили в УМК.

Визит осуществляется по официальному приглашению советника президента ОАЭ Султана Аль-Румейси.

А.Пашазаде до 4 февраля будет участвовать на Глобальном форуме человеческого братства в Абу-Даби, на котором примут участие мировые религиозные лидеры, выдающиеся государственные, политические деятели, деятели науки, представители авторитетных СМИ.

На форуме примут участие Папа Римский Франциск, шейх египетского университета «Аль-Азхар» доктор Ахмед Аль-Тайиб, и другие религиозные лидеры.

В рамках форума ожидаются выступления и встречи А.Пашазаде.

На форуме в Абу-Даби будут обсуждены вопросы борьбы с экстремизмом, поощрение диалога между народами и религиями, сохранение духовных ценностей, предотвращение религиозного фанатизма, являющегося причиной конфликтов и войн.

Minval.az