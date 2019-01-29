Над Арменией нависает новая угроза. Об этом пишет ереванская газета «Грапарак».

Издание со ссылкой на свои источники пишет, что «есть информация о том, что в последнее время ведутся интенсивные переговоры между азербайджанской компанией и одним из крупнейших интернет- провайдеров Грузии «Caucasus Online», поставляющим интернет на Кавказе, о покупке оптико-волоконного кабеля длиной в 1200 км».

«В результате этой сделки Азербайджан начнет разведывательные работы с помощью интернета, а максимум – сумеет очень быстро лишить Армению связи. Согласно некоторым сведениям, родное Правительство пока серьезно не обеспокоено этим вопросом, и превентивные меры до сих пор не предприняты. Кстати, специалисты утверждают, что на этот момент для Армении альтернативного интернет- провайдера практически нет», — отмечает издание.

Minval.az