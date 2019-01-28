Мы прибыли в Гейчай – «Гранатовую столицу Азербайджана» из-за большого числа жалоб и недовольства, поступающих к нам из этого региона, в частности для расследования на месте жалоб гёйчайцев в СМИ и соцсетях по поводу социальных проблем в районе и произвола главы Исполнительной власти Мехди Салимзаде.

Начнем с того, что глава государства, подчеркивая важность общественного контроля в обнародовании недочетов, говорил о том, что узнает с помощью прессы о чиновничьем произволе.

Основной линией структурных реформ, осуществленных в местных исполнительных структурах, является прослеживание работы провинциальных «падишахов». В регионах, откуда больше всего поступает жалоб, наводится порядок и назначается новый глава ИВ.

Как отметил президент на последнем заседании Кабмина, кадровые и структурные реформы продолжатся:

«Но я всегда, как говорится, недоволен, так как хочу, чтобы было еще лучше. Хочу, чтобы этих нарушений не было. Там, где возможно, мы должны максимально использовать наши возможности, чтобы дела шли еще лучше.

Эту цель преследует и кадровая реформа. В настоящее время ожидается структурная реформа, так как структура в управлении устарела. Необходима новая структура управления – более гибкая, более компактная, более целенаправленная».

Проблемы, которые мы увидели в Гёйчае, а также жалобы местных жителей делают неизбежной проведение здесь реформ. Ведь гёйчайцы сыты по горло управлением Мехди Салимзаде.

Дорога Бергюшад напоминает Сирию

Как отмечают местные жители, с приходом М.Салимзаде в Гёйчае не произошло никаких улучшений: дороги находятся в плохом состоянии, нет освещения, работы по благоустройству района не ведутся: везде горы мусора, столбы освещения погнулись, а зеленые насаждения уничтожены.

Как отметили жители региона, деньги на ремонт дороги Бергюшад, ведущей в Уджар и Кюрдамир, были наглым образом присвоены.

А тем не менее, на асфальтирование этой дороги было выделено более 150 тысяч манатов. Но прошло два года, а дорогу так и не сделали.

Житель района по имени Кязым отметил, что отремонтировали всего 1-2 километра дороги:

«Посмотрите, часть дорожного полотна немного подлатали, а остальная часть осталась в плохом состоянии. А знаете почему? А потому что глава ИВ присвоил эти деньги. Дорога, ведущая в Уджар и Кюрдамир – объект важного значения — уже два года не ремонтируется. По ней идет транспорт в направлении более чем 10-ти сел района, транспортное движение здесь интенсивное. Однако Мехди муаллима не интересуют мучения людей».

Геноцид деревьев, торговля трубами в селах

Как рассказывает Кязым, в селе Поту вырубили деревья. Мы поехали в село и спросили у жителей про этот зеленый массив. По их словам, на этой территории был расположен старый водопровод. Но так как в составе труб содержится медь, их выкапывают и продают, уничтожая при этом столетние чинары:

«Как вы думаете, кто это делает? Конечно же, это делает Исполнительная власть. Они составили один акт, запротоколировали, и на этом всё. Кто мог вспомнить о старых трубах, выкопать и продать их? Ведь на этой территории не будут проводиться никакие работы. Если вы продаете трубы, то хотя бы делайте работу аккуратно. Эти люди уничтожили чинары, они — враги природы».

То же самое сделали и в селе Мирзагусейн. В советское время для полива посевных площадей из ширванского водного канала были проведены никелированные трубы протяженностью 5000 метров. Председатель муниципалитета составил фальшивый акт, выкопал и продал эти трубы.

Как отметили гёйчайцы, в селе Быгыр тоже продали трубы протяженностью 100 км, заработав на этом 700 тыс. манатов.

Район завален мусором, мусорка за зданием ИВ бросается в глаза

Наше внимание привлекло то, что в районе антисанитария, всюду валяется мусор. При этом на улицах Гёйчая вы не найдете мусорных контейнеров.

На каждом шагу валяются пищевые отходы. Около мечети, на улице Али Керима, подземная баня 17 века, являющаяся историческим памятником, окружена горой мусора. Хотя перед баней на дереве висит табличка с предупреждением «Мусор не бросать». Но тем не менее, мусора там по колено, потому что отсутствуют баки.

Много мусора навалено и за зданием Исполнительной власти, около средней школы. И хоть мусорные горы бросаются в глаза, однако, ни руководство района, ни коммунальные службы этот вопиющий факт не волнует.

Местные жители жалуются, что Гёйчай буквально потонул в мусоре, и здоровье населения в опасности. Маленькие дети играют на свалке, развелось много бродячих собак.

В Управлении коммунального хозяйства Гёйчая в штате зачислено около 40 работников. Ежемесячно с каждого дома собирают по 1 манату за вывоз мусора (в месяц это делает более 15.000 манатов, в Гёйчае около 15-20 тысяч домов).

Отвалившаяся облицовка, засохшие пальмы и «Перрон»

Запущенность Гёйчая дополняет и обвалившаяся облицовка зданий. Из-за некачественных работ по «благоустройству» облицовка сыпется, и перед гостями района открывается постыдная картина.

Согласно жалобам местных жителей, М.Салимзаде ежедневно проезжает по этой дороге на служебной машине и прекрасно видит это позорное зрелище, однако, эти виды отнюдь не вдохновляют его на принятие глобальных решений по благоустройству своего района.

Да и вообще, если бы глава ИВ думал о благоустройстве Гёйчая, то занялся бы, прежде всего, освещением района, улицы которого погружаются во тьму после 5 вечера, а так же посадил бы деревья около автовокзала – вместо высохших пальм. Гёйчай — не Саудовская Аравия, чтобы сажать пальмы.

Об автовокзале следует рассказать особо. Ибо недавно сданный в эксплуатацию, он превратился в объект для насмешек. М.Салимзаде «скреативничал» и дал автовокзалу громкое название «Перрон» (пассажирская платформа). Жители же предлагают сначала провести работы по благоустройству в Гёйчае, сделать его современным, создать условия для фермеров, сельчан, предпринимателей, а потом уже называть вокзал иностранным названием.

Как говорят гёйчайцы, в районе так же злостным образом давят на корню бизнес атмосферу, желающим вложить инвестиции бизнесменам чинят искусственные препятствия, аграрный сектор не развивается. Основным занятием гёйчайцев является выращивание граната.

Местные жители рассказали так же, что с ними приключилось во время последнего фестиваля граната, а именно несмотря на спонсирование этого фестиваля, указанием главы ИВ с каждого прилавка собрали по 50-100 манатов.

За период продолжавшегося 3 дня фестиваля глава ИВ заработал с каждого прилавка по 200-300 манатов. А если учесть, что прилавков насчитывалось 250 шт., то итог складывается в весьма внушительную сумму. И это при том, что все расходы фестиваля были оплачены спонсорами.

Одним словом, Гёйчай превратился в одну из провинций, нуждающихся в кадровых реформах, о которых объявил президент, жители района, погрязшие в пучине указанных социальных проблем, с надеждой ждут решительных действий шагов от политического руководства страны.

Э.Саламоглу

Minval.az