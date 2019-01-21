Он правит Ираном с 1989 года и за это время окружил себя роскошью, достойной султана. Лента.ру показывает красивую жизнь великого властителя Ирана Хаменеи. Минвал публикует текст без сокращений.

Сайед Али Хосейни Хаменеи родился в Мешхеде 17 июля 1939 года в азербайджанской семье. Он потомственный аятолла — священнослужителями были его отец и дед. Подростком его отдали в духовную школу в родном Мешхеде, затем в 1957 году Али перебрался в Наджаф, а годом спустя — в священный для шиитов город Кум. В Куме он и познакомился с Рухоллой Хомейни, который повлиял на политические взгляды молодого Али — Хаменеи присоединился к активной антишахской деятельности.

Будущий верховный лидер Ирана не отказался от борьбы даже после того, как Хомейни был выслан из страны в 1964 году, за что пять раз попадал в тюрьму. Во время исламской революции 1979 года Хаменеи был одним из ближайших сподвижников Хомейни и после победы противников шаха стал депутатом меджлиса и даже некоторое время возглавлял Корпус стражей исламской революции (КСИР). Следующим шагом по карьерной лестнице стала победа в президентских выборах в 1981 году.

Аятолла — большой любитель плащей из верблюжьей шерсти, которые традиционно носят иранские священники. Чаще всего Хаменеи появляется в одежде черного цвета, но самые дорогие накидки в его коллекции — белые.

Хаменеи почти постоянно пользуется тросточкой, но для большинства выходов на люди предпочитает достаточно скромные и не вычурные варианты.

Али Хаменеи вскоре после покушения, из-за которого его правая рука навсегда осталась парализованной. 14 октября 1981 года.

Наконец после смерти Хомейни в 1989 году Хаменеи стал новым рахбаром (Высшим руководителем) Ирана. Несмотря на то что часть высшего духовенства страны предлагала заменить пост единственного руководителя страны советом наиболее уважаемых богословов, Али смог добиться выбора своей персоны в качестве нового духовного лидера, которым Хаменеи остается до настоящего времени.

Богаче, чем шах

В отличие от своего старшего товарища, который, по свидетельству многих сподвижников, сторонился роскошной жизни и вел достаточно скромный для властителя столь мощной страны образ жизни, Али Хаменеи себя особо никогда не сдерживал. Если Хомейни жил в скромном домике в Куме, площадь которого не превышала 200 квадратных метров, то Хаменеи поселился в резиденции площадью уже 1 200 квадратных метров.

По слухам, на глубине 60 метров под резиденцией находится бункер площадью 5000 квадратных метров, который может выдержать ядерный удар. Также, по данным оппозиции, семья Хаменеи пользуется шестью роскошными резиденциями в разных частях Ирана. Два дворца достались Али в наследство от шаха, а еще один — от бывшего посла шахского Ирана в США.

Для передвижения по Тегерану аятолла использует 17 бронированных автомобилей ценой более 400000 долларов каждый. За Хаменеи и членами его семьи закреплены также два Boeing 707, пять бизнес-джетов Falcon и пять вертолетов. В Boeing летает охрана и свита, два Falcon и два вертолета обслуживают лично Али, еще один джет и один вертолет закреплены за его женой, а остальные — за детьми и членами их семей. Личная охрана рахбара насчитывает 400 человек, еще 500 телохранителей отвечают за его семью (число охраняемых лиц достигает 40 человек).

О том, каково личное состояние Хаменеи и его семьи, много спорят. Например, известный иранский кинорежиссер, сценарист и оппозиционер Мохсен Махмалбаф в своей статье 2009 года «Секреты жизни Хаменеи» (The secrets of Khamenei’s life) называл цифру в 36 миллиардов долларов, из которых 30 миллиардов принадлежат лично аятолле, а еще 6 миллиардов — его семье.

Еще оптимистичнее оценка информационного агентства Reuters, которое в своем исследовании 2013 года утверждало, что Хаменеи управляет бизнес-империей с активами стоимостью 96 миллиардов долларов. Это делало аятоллу самым богатым человеком мира на момент исследования. Основа богатства рахбара — компания Setad. Ее полное название — Setad Ejraiye Farmane Hazrate Emam (Штаб по исполнению приказов имама). Она была создана в 1989 году Рухоллой Хомейни незадолго до его смерти для продажи собственности, оставшейся бесхозной после бегства шаха и старой элиты Ирана.

В отличие от других своих коллекций, многочисленные кольца аятолла Хаменеи не скрывает. Едва ли не на каждом следующем публичном мероприятии рахбар появляется с новыми перстнями.

Хаменеи часто дарит свои перстни иранцам, причем не только своим высокопоставленным союзникам, но и простым гражданам.

Вид на павильон Ахмад Шаха — одно из сооружений дворцового комплекса Ниаваран, который был резиденцией шаха в Тегеране.

Большая часть территории комплекса Ниаваран была превращена в музей, но, по слухам, часть зданий все же перешла в пользование нового руководства Ирана.

Белый дворец комплекса Ниаваран был основным местом обитания шаха. Современная идеология Исламской Республики обвиняет шаха в роскошной жизни, противопоставляя ей скромность рахбаров. Поэтому истинный образ жизни Хаменеи приходится скрывать.

Большинство дворцов Хаменеи засекречены, в распоряжении оппозиции есть лишь снимки с Google Maps. Это, например, вид со спутника на дворец Малекабад в Мешхеде.

А это для сравнения резиденция аятоллы Хомейни Джамаран, в которой он жил с 1979 по 1989 годы. Общая площадь дома не превышала 200 квадратных метров. Сейчас Джамаран превращен в музей.

Первоначально планировалось, что Setad просуществует всего два года, но компания не только не была закрыта, но и разрослась в настоящую империю. Сейчас Setad занимается нефтедобычей, продажей недвижимости, производством противозачаточных средств и даже разведением страусов.

Коллекционер

Отдельная история — страсть Хаменеи к коллекционированию. У него одна из самых больших в Иране коллекций курительных трубок. Али курил с молодости, но вплоть до своего избрания президентом в 1981 году предпочитал сигареты. Однако, заняв этот пост, Хаменеи решил, что сигареты не соответствуют статусу президента, и перешел на трубки. Вместе с Али бросил курить и тогдашний премьер-министр страны Хосейн Мусави.

Сейчас в коллекции аятоллы более 200 трубок, а общая стоимость коллекции, по оценкам экспертов, превышает 2 миллиона долларов. При этом самая дорогая трубка стоит около 300000 долларов. Ее возраст насчитывает три века, чаша выполнена из золота, а мундштук украшен драгоценными камнями. Большинство трубок подарено Хаменеи, причем многие трубки преподнесли руководители других стран, приезжавшие в Иран с официальным визитом.

Другой предмет коллекционирования — трости. Их в коллекции аятоллы более 170 штук, а стоимость собрания оценивается в 1,2 миллиона долларов. Самой старой трости около 170 лет, а ее стоимость превышает 200000 долларов. Периодически Али дарит трости политическим деятелям, которых поддерживает. Например, однажды подарочную трость от аятоллы получил отец его давнего друга Мусави, баллотировавшегося в президенты.

Третья коллекция состоит из древних перстней. Судя по всему, это одно из самых дорогих собраний аятоллы, но ни точного числа перстней, ни их суммарной стоимости мы не знаем. Известно лишь, что самый дорогой перстень тянет на 500000 долларов. Главная особенность перстня — самый древний агат в мире.

Четвертая коллекция аятоллы — традиционные мужские накидки священнослужителей, их у него до 120 штук. Стоимость коллекции оценивается в 400000 долларов, самая дорогая накидка стоит 40000 долларов. Все они изготовлены из верблюжьей шерсти. Многие предметы из этой коллекции Али время от времени надевает в торжественных случаях.

Несмотря на то что в гараже рахбара хватает бронированных иномарок, Хаменеи часто предпочитает передвигаться в автобусе, дабы поддержать имидж близкого к народу лидера.

Скачки — одно из любимых хобби не только рахбара, но и высшего руководства Ирана. Несмотря на множество необычных запретов, ставки на скачках в Исламской Республике разрешены, а ипподромы часто украшены изображением Али Хаменеи.

Наконец, самая дорогая коллекция Хаменеи — лошади. По оценкам экспертов, копытных друзей у аятоллы на сумму 40 миллионов долларов. Самая дорогая лошадь коллекции стоит 7 миллионов долларов и названа в честь Зульджанаха — легендарного белого скакуна имама Хусейна, почитаемого шиитами.

Согласно легенде, в сражении у Кербелы имама окружили политические противники. Силы были неравны, и имам был убит. Зульджанах нашел тело хозяина на поле брани, уткнулся в него и заплакал. Когда же убийцы Хусейна попытались поймать коня, он набросился на солдат, начал лягаться и кусаться, убил 27 воинов и ускакал в сторону Евфрата. Больше Зульджанаха никто не видел.

Лошади содержатся в двух конюшнях. Первая площадью 10000 квадратных метров расположена в поместье Малекабад неподалеку от Мешхеда и рассчитана на 70 животных. Вторая находится в районе Лавасанат, что неподалеку от Тегерана, и куда меньше — на территории 3000 квадратных метров в ней проживают 30 лошадей. Для перевозки лошадей Хаменеи используются не только три грузовика с прицепами-коневозками, но и специально оборудованный самолет Airbus A330.

Аятолла всегда любил конные прогулки в горах, но в последние годы редко садится в седло. Поворотной точкой стало падение с лошади в 1999 году. После покушения 1981 года у Али не работает одна рука, поэтому ему нелегко удержаться в седле.

Рыбный день

Возраст и последствия покушения дают о себе знать, поэтому аятолла уже много лет уделяет повышенное внимание своему здоровью. К Хаменеи приставлены четыре врача, которые, сменяя друг друга, несут 24-часовую вахту, где бы Али ни был. В путешествиях его сопровождают мобильные госпитали. Один — в автобусе, другой — в самолете.

Много лет назад по совету врачей рахбар начал каждый день есть икру и форель, которые со временем стали его любимой едой. Рыбу для него ловят в реке Лар, икра доставляется из города Решт, лежащего на берегу Каспийского моря. Речь, естественно, о черной икре. Ответственным за поставки икры к столу аятоллы называют имама местной мечети Хаери Ширази. Перед тем как подать то или иное блюдо на стол рахбара, его, конечно же, проверяют на наличие ядов с помощью специального аппарата, который был куплен в США за 500000 долларов.

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