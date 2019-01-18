B ходе девальвации маната в 2015 году население Азербайджана понесло серьезные финансовые потери, однако богатство семьи главы Центробанка Эльмана Рустамова после этого выросло в несколько раз. Об этом пишет на своей странице в Facebook проживающий в политэмиграции в Европе блогер Джаваншир Гасанлы.

Он публикует многочисленные документы, свидетельствующие о «фантастическом росте» молодой пары — Гюнель Рустамовой и ее мужа Джумы Ахмедзаде. Последний является сыном главы ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмеда Ахмедзаде. А Рустамова — дочь главы Нацбанка, отмечает Туран.

Чета Рустамова — Ахмедзаде длительное время проживают в Лондоне и владеют рядом компаний.

B частности, компания Gyunel Limited была зарегистрирована 28 апреля 2005 года в Лондоне и получила номер лицензии 5438890. (Адрес регистрации: Basement 32 Woodstock Grove, London, Uk, W12 8LE).

Согласно финансовым документам компании, в 2008 году ее состояние было менее 10 тыс. фунтов стерлингов. B 2014 г. состояние компании составляло уже 1 млн. 102 789 фунтов, а в год девальвации маната этот показатель возрос вдвое, достигнув 2 млн. 232 787 стерлингов.

B 2017 году на счетах компании было уже 4 млн. 394 541 фунт стерлинг.

B год девальвации супружеская чета приобрела в престижном квартале Лондона квартиру по адресу Princes Gate 69-70. B этом районе стоимость трехкомнатной квартиры начинается с 3,5 млн. фунтов.

Помимо Gyunel Limiteddən у Джумы Ахмедзаде была также компания Globally LTD. Она была зарегистрирована и получила лицензию за номером 07875402 8 декабря 2012 г.

Компания занималась продажей товаров брендовых марок. 25 марта 2014 г. она была закрыта.

Еще одну компанию — ALPS s.r.o. супруги зарегистрировали в августе 2007 г. в Праге.

С октября 2012 г. она занималась недвижимостью. Фирма на первых порах занималась посредничеством в оказании услуг и торговли.

B 2013 г. супруги приобрели отель в Чехии близ озера Липно.

11 мая 2014 г. Дж.Ахмедзаде подписал договор с Минобороны Чехии о приобретении здания, принадлежащего этому ведомству. Стоимость сделки составила около 7 млн. долларов.

Чешский сайт «Hospodarske Novny» в публикации от 26 марта 2018 г. представляет нового владельца здания Джуму Ахмедзаде, как владельца сети отелей в Азербайджане, Bеликобритании и других странах.

После приобретения бывшего здания BС Чехии , Ахмедзаде снес его, планируя построить крупный отельный комплекс, площадью 4255 кв. на 140 номеров.

Чета Рустамова — Ахмедзаде 17 апреля 2017 г. зарегистрировала 17 апреля 2017 г. в Чехии еще одну компанию Lipno Investment s.r.o.

Компания получила право на куплю-продажу недвижимости, торговлю, оказание услуг, а с июня 2018 г. на продажу алкогольных напитков.

Соучредителем этой компании является Эльчин Казымов, который уже 10 лет живет в Чехии. Ранее он работал в Центральном банке Азербайджана, но сейчас управляет бизнесом семьи Рустамовых в Чехии.

Редакция Minval.az готова предоставить возможность всем указанным в публикации изложить свою позицию.

Minval.az