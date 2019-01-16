В начале января в азербайджанских СМИ разгорелся очередной скандал, связанный с именем председателя Ростовской Региональной азербайджанской национально-культурной автономии Вагифа Мустафаев​а. Так, в нескольких азербайджанских изданиях было опубликовано видео, датированное сентябрем 2016-го года, где В. Мустафаев участвовал на мероприятии, организованном армянами данной области России и выступил перед присутствующими с поздравительной речью. В своем выступлении Вагиф Мустафаев поздравил Армению и ее граждан с 25-летием «независимости».

Помимо Вагифа Мустафаева в тот день армян поздравили представители ассирийской, дагестанской и кыргызской общин Ростова.

Кроме того, в СМИ появилась также информация о том, что в 2015-м году Вагиф Мустафаев уже «засветился» в азербайджанских и армянских СМИ, когда принимал участие на незаконном мероприятии армянских сепаратистов в Ростове, где вместе со своей женой-армянкой стоя аплодировал танцорам из оккупированного Карабаха, поднимавшим на сцене ростовского концертного зала флаг так называемого «НКР».

Все эти факты, публикуемые в различных изданиях и социальных сетях в самое разное время, вызвали яростный гнев Госкомитета по работе с диаспорой, выплеснувшийся в СМИ заявлением, где В. Мустафаева назвали и предателем, и врагом народа.

Сотрудник издания Minval.az раздобыл контакты В. Мустафаева, связался с ним и задал вышеуказанные вопросы, которые вот уже столько времени сотрясают умы и настроения азербайджанской общественности.

— Я никогда не поздравлял сепаратистов Карабаха — это чушь. Кроме того, 3 ноября к нам в Ростов-на-Дону приезжал журналист по имени Санан, он размещает видеоролики на ютьюбе. Представился сотрудником азербайджанского телевидения, но сидит он в офисе в Москве. Сначала он позвонил из Москвы, спросил, может ли он приехать. Я дал добро, потому что никогда не отказываю сотрудникам азербайджанских СМИ или ТВ. Как раз был повод — мы отмечали 75 лет победы 130-416-й азербайджанской дивизии, я лично организовал памятные мероприятия, на которых должна была присутствовать вся область в том числе и администрация области – губернатор, министры и их замы должны были участвовать в церемонии. Я давно просил губернатора провести мероприятие именно в этом месте, потому что для азербайджанцев, проживающих в Ростове-на-Дону это самое святое место, и добился этого. Приезжает этот Санан. На трибуны должны были выходить полпред президента России, губернатор, я и ветераны войны. Каждый из нас должен был сказать приветственное слово, поздравить, а потом мы должны были посетить захоронения павших воинов и возложить цветы на монумент. Церемония состоялась. Потом ко мне подошли наши азербайджанцы и говорят, что какой-то корреспондент обратился к ним с претензиями, дескать, почему Вагиф Мустафаев ко мне не подошел. А откуда мне было знать, где этот корреспондент вообще находился? Подошел бы сам, поговорил бы со мной. После этого этот Санан связался со мной по телефону и заявил прямо лично мне: «Почему вы не подошли ко мне, почему не сделали аккредитацию?». Я ответил, что он сам должен был подойти ко мне на мероприятии, как это делают все сотрудники СМИ, представиться, показать документы. Но корреспондент этого не сделал, а только поговорил со мной по WhatsApp. Кроме того, в нашей области любой может рассказать, как я пропагандирую свою Родину, ее традиции и обычаи на самом высшем уровне.

— Но ведь в сети был видеофакт Вашего поздравления армян? Как Вы объясните его происхождение?

— Этому видео уже лет 5, не меньше. Объясню: когда мы в России празднуем какую-то дату, связанную с национальными праздниками или днями траура, мы отправляем по WhatsApp сообщения всем руководителям диаспорских организаций, так как предпочитаем жить в дружбе и согласии с представителями всех народов в Ростове-на-Дону, с региональными организациями. Руководители этих диаспор в свою очередь направляют поздравления с праздником, к примеру, Нар байрамы, Новруз Байрамы или 100 лет АДР. Руководители этих организаций приходят на наши мероприятия. Также выражают соболезнования, связанные с траурным датами такими как 20 января, Ходжалинская трагедия.

— Скажите, армянская диаспорская организация тоже выражает соболезнования в связи с событиями 20-го января и Ходжалинским геноцидом?

— Представьте себе! Они говорят, что такое может случиться с любым народом, и выражают свое сочувствие. Не стоит забывать вам, живущим в Азербайджане, что мы живем в России, и тут разворачивать межнациональные войны никто не позволит. Это понимает и армянская диаспора, а потому и мы, и они стараемся жить в мире, не спорить и не ссориться. К примеру, недавно на праздновании Нар Байрамы один известный армянский профессор вышел танцевать вместе со мной азербайджанский танец под музыку Yaşa Azərbaycan. Я даже удивился, и говорю ему: «Как это так? Перевод названия песни – Живи, Азербайджан! А значит, танцуя под нее, вы признаете интересы нашей страны и целостность наших территорий?» И он отвечает: «Вагиф джан, конечно! Это же ваш национальный праздник, и мы все это понимаем». Также и я в ответ зашел на их праздник, так как всех руководителей диаспор приглашали. Вы понимаете, что будет, если я на эти праздники не пойду? Тут Россия, не Азербайджан. Если я не пойду на какое-нибудь мероприятие, устраиваемое представителями других диаспорских организаций, то меня просто неправильно поймут, начнется самая настоящая война. А зачем это нужно, скажите?

— Кстати, насчет танцев хотелось бы поподробнее узнать кое-что. В наших СМИ была опубликована информация о том, что 2015 году вы участвовали на незаконном мероприятии армянских сепаратистов в Ростове и вместе со своей женой-армянкой стоя аплодировали танцорам из Карабаха, которые поднимали на сцене ростовского концертного зала флаг так называемого «НКР». Это правда?

— Я просто не могу найти слов в ответ на эту наглую ложь в мой адрес. Какие танцоры из Карабаха? Какой флаг «НКР»? О чем вы говорите вообще? Как я могу пойти присутствовать на этом мероприятии, да еще и поддерживать? Я – человек, который официально представляет интересы Азербайджана в Ростове-на-Дону! Ни один азербайджанец, проживающий в Ростове-на-Дону никогда в жизни ногой не ступит на такое вот «мероприятие», кроме того, его никто никогда официально не утвердит и не позволит проводить тут. Если бы такое случилось, то армяне первые бы на весь мир растиражировали бы видеоролик, показали бы всем, вот, мол, поглядите, как руководитель азербайджанской диаспоры нам аплодирует и приветствует нас! Это наглая ложь, подлая ложь, сфабрикованная людьми, которым я не нравлюсь. Конечно, я понимаю, для всех хорошим по-любому не будешь. Кроме того, придираться к работе диаспор все мастера. А вы спросите: хоть кто-нибудь нам помог из Азербайджана? Нет. Тот же самый Госкомитет по работе с диаспорой, который изливает свой гнев в виде фейковых статей в азербайджанских СМИ. Но я скажу вам: меня поддерживает мой народ, проживающий в Ростове-на-Дону. Поддерживает всегда и во всем. Приезжайте, спросите у любого – и вам каждый ответит: не было ничего такого, о чем пишут в азербайджанских СМИ на мой счет.

— На самом деле Госкомитет по работе с диаспорами Азербайджана вам не оказывает никакой помощи?

— Конечно, не оказывает, иначе я об этом бы не сказал. За последние 15-20 лет от этой организации приезжал всего лишь один раз человек по имени Микаил (мы тогда только начали диаспорскую работу в городе). Я ознакомил его с нашими программами, предложениями, делами. Он похвалил и спросил, в чем мы нуждаемся. И я ответил ему, что нам нужно как можно больше литературы на азербайджанском языке, национальная одежда, чтобы мы могли проводить масштабные мероприятия, связанные с азербайджанской культурой.

— И как? Помогли вам с решением этих вопросов?

— Да какой там помогли…. Как Вы думаете, что он мне ответил? Говорит: Вагиф муэллим, вы этого от нас не ждите. Это не мы вам, а вы нам должны помогать. И я ему отвечаю: как же так? Ради чего тогда вы как организация существуете вообще? Я открыл азербайджанскую воскресную школу, которая на момент приезда этого Микаила функционировала уже 3 месяца. Нам были позарез нужны бумага, учебники, тетради, я нанял педагога, чтобы она обучала детей из азербайджанских семей на родном языке. И что вы думаете? Получили мы хоть тогда какую-то помощь от Госкомитета хотя бы в этом вопросе? Нет. Вместо того, чтобы гневные пасквили публиковать в азербайджанских СМИ пусть лучше пришлют своих представителей, разберутся сами в ситуации. Сколько раз я с ними связывался, просил приехать, посмотреть на нашу работу, оказать помощь – но все без толку. А тем не менее, мы делаем такие большие праздники, в которых принимают участие не только азербайджанцы Ростова-на-Дону, но и все жители города. Но почему-то видеоролики о проводимой нами большой работе в Интернете не появляются, зато ролик, где я поздравляю армянскую диаспору в сети не замедлил появиться. А этот Санан, журналист азербайджанского телеканала, потом начал требовать с меня деньги за то, что он приехал мероприятие освещать, да еще потребовал, чтобы мы устроили ему недельную «красивую жизнь» — рестораны, поездки за наш счет… Разве это правильно? Это же вымогательство самое настоящее. Кто разобрался в этой ситуации? Никто!

— В СМИ так же упоминалось, что Ваша супруга – армянка. Это правда?

— Да, это правда. Но всю культурологию моя супруга ведет на высшем уровне. Кроме того, моя жена приняла мусульманство и пропагандирует идеи азербайджанской государственности и территориальной целостности. Она повсеместно говорит о том, что Карабах никогда не был армянским и быть не мог. Карабах – территория Азербайджана – вот ее слова, вот ее идеология. Все азербайджанцы Ростова-на-Дону ее очень уважают за то, что она очень красиво проводит наши национальные праздники! Сотрудник посольства Азербайджана посмотрел на наш Новруз Байрамы и говорит: «Вагиф муэллим, на всю Россию никто не делает таких красивых азербайджанских праздников как ты». Кроме того, на праздник приезжал и губернатор, и члены администрации, и все остались очень довольны. Кроме того, в азербайджанских СМИ пишут, что моя дочь вышла замуж за армянина. Заявляю во всеуслышание: моя дочь не то что за армянина, она даже за русского никогда в жизни не выйдет. Кстати, ей только исполнилось 16 лет, она учится в 10-м классе. Так что вот вам пример очередной лжи, масштабно распространяемой против меня в СМИ Азербайджана. Кроме того, я заместитель председателя Ассамблеи народов России по Ростовской области. И меня всегда и все встречают с большим уважением. А потому я придерживаюсь политики мира между народами, проживающими в России. Если я буду настроен радикально, то этим самым я опозорю страну, которую представляю. А потому руководители региональных диаспор очень дружат между собой. У нас нет разделений по национальному признаку. Межнациональные войны и разборки никому не нужны. Мы не разделяем людей по нации, мы разделяем по принципу хороший или плохой человек.

Кроме того, в Ростове-на-Дону большое количество коренного населения – армяне, и потому я веду такую политику, чтобы эти же армяне наших азербайджанцев любили и уважали. И они на самом деле их очень любят и уважают – не по-хитрому, а на самом деле. А все потому, что я внедряю политику азербайджанцев – как мирного и сердечного народа. В пример я привожу слова президента Ильхама Алиева, который сам лично говорил о том, что представитель любой национальности может жить в Азербайджане, и никто ему ничего не сделает, так как этот человек будет охраняться законом. Разве я не прав? Сколько армян проживает в Баку – вам известно лучше меня. И никто их не трогает. А значит – мы народ мирный. Что же касается войны в Карабахе – то от нее страдают два народа, гибнут молодые парни, поколения растут в ненависти друг к другу. А это неправильно. Потому я и провожу политику мира между армянами и азербайджанцами Ростова-на-Дону. В Азербайджане, наверное, считают, что все так просто? Нет, далеко не просто. Опять же повторяю: это – Россия. Тут все по-другому. Тут никто не позволит вести агрессивную политику ненависти. Кроме того, я и сам знаю, что такое Карабахская война, потому что сам воевал за территориальную целостность Азербайджана в 1993 году, прослужил год и шесть месяцев. А потому прежде чем записывать меня «во враги народа», лучше сначала хорошенько все выяснить – самим, не руководствуясь чужой ложью, а потом уже делать выводы и полыхать «праведным» гневом.

Издание Minval.az также предоставляет площадку для полемики Госкомитету по работе с диаспорой, выдвинувшему обвинения в адрес В. Мустафаева.

Яна Мадатова

Minval.az