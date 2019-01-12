Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил на своей странице в «Твиттере», что США и Россия однажды смогут восстановить хорошие отношения.

«Я был гораздо жёстче с Россией, чем Обама, Буш или Клинтон. Может быть, жёстче, чем любой другой президент. В то же время, как я часто говорю, ладить с РФ — хорошо, а не плохо. Я жду, что однажды мы будем иметь хорошие отношения с Россией снова!» — заявил американский лидер.

Minval.az