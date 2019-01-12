«ВР и его партнеры на грандиозный газовый проект Азербайджана потратили 28 млрд долларов, и это может быть началом».

Об этом сказал региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

По его словам, руководимая им компания до 2020 года намерена пробурить в стране 6 новых разведочных скважин, передает Report со ссылкой на Bloomberg.

При этом Blooombeg отмечает, что если ожидания Гэри Джонса реализуются, в Каспийском море может быть обнаружено новое месторождение, равное по размерам «Шахдениз».

«Наряду с Бразилией, в последующие несколько лет Азербайджан также будет в центре внимания. Это для нас важная разведывательная программа, которая демонстрирует уверенность и роль, которую мы видим на Каспии», — подчеркнул Г.Джонс.

Было отмечено, что если ВР в близлежащих эксплуатационных скважинах обнаружит новое газовое месторождение, добываемое «голубое топливо» будет транспортироваться в Европу по тому же трубопроводу.

«По этой причине у нас имеется амбициозная программа по разведке перспективных структур в Каспийском море, которая подразумевает в себе другие важные газовые варианты. Из этого источника к середине века можем получать газ», — подчеркнул Г.Джонс.

По его словам, ВР сейчас направил внимание на перспективную структуру «Шафаг-Асиман», предположительно имеющую большие запасы газа. Г.Джонс отметил, что в 2019 году на находящейся в азербайджанском секторе Каспийского моря структуре «Шафаг-Асиман» планируется пробурить первую разведочную скважину.

Minval.az