Представитель фирмы CBRE Group, которая занимается продажей небоскреба Chrysler Building в Нью-Йорке, Дарси Стэком отказалась называть стоимость здания.

Знаменитый небоскреб Chrysler Building в американском Нью-Йорке выставят на продажу, пишет Reuters.

77-этажное здание принадлежит инвестиционному фонду Abu Dhabi Investment Council и Tishman Speyer Properties. Продажей будет заниматься фирма CBRE Group, предоставляющая услуги в сфере недвижимости.

Представитель CBRE Group Дарси Стэком сказала, что получает запросы относительно покупки небоскреба со всего мира. При этом цену она не назвала.

Автомобильный магнат Уолтер Крайслер потратил на здание, которое открыли в 1930 году, $20 млн.

Фонд Abu Dhabi Investment Council заплатил $800 млн за 90% акций Chrysler Building в 2008 году.

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