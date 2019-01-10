Полиция расследует уголовное дело о хищении бюджетных средств, выделенных на создание космического телескопа Т-170М, который, по задумке разработчиков, должен стать прямым конкурентом американского «Хаббла». Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в декабре, в расследовании также участвуют сотрудники ФСБ. По версии следствия, похищено более 28,5 миллиона рублей, но сумма предполагаемого ущерба может увеличиться.

Известно, что эти деньги выделялись предприятию «Инкос» по контрактам с Институтом астрономии РАН на изготовление технической оснастки для зеркал телескопа и различных научных приборов, а также проведения специальных работ. Однако в действительности, считают правоохранительные органы, все работы были проведены сотрудниками НПО имени Лавочкина, которому в партнерстве с Институтом астрономии было поручено создание телескопа. В целом на создание различных элементов телескопа выделялось два миллиарда рублей. «Росскосмос», который входит в НПО, отказался комментировать расследование по существу.Запуск космической обсерватории планировался еще на 1997 год, но проект до сих пор не функционирует. Летом 2018-го «Роскосмос» объявил о переносе старта базовых элементов комплекса на 2024 год.

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