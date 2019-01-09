В 2017-м году в издание Minval.az обратилась тренер мужской волейбольной команды Интизар Мамедова (закончила институт физкультуры в 1977 году с красным дипломом, по специальности – тренер-преподаватель по волейболу (кмс)) с просьбой помочь в вопросе решения денежных проблем, связанных с ее клубом «Экспресс-Баку» (требовалось 20 тысяч манатов для того, чтобы оплатить все расходы, связанные с трансфером (билеты, получение виз, зарплата тренера и игроков), покупкой формы и спортивного инвентаря.

Интизар Мамедова сказала тогда в интервью нашему изданию, что как только Президентом Федерации волейбола назначили Джавида Гурбанова, он начал помогать клубам, Интизар ханум тоже получила 5 тысяч манатов, чтобы ее команда играла на Чемпионате Азербайджана. В результате ребята Интизар ханум выиграли все команды, и попали в Суперлигу.

Но,несмотря на такие значительные успехи команды, в адрес Интизар ханум и ее клуба начался конкретный игнор, по необъясненным никем причинам финансирование прекратилось (хотя средства на балансе Федерации имелись).

После публикации нашего материала Интизар ханум вызвала вице-президент Федерации волейбола и язвительно сказала, намекнув на статью: «Хорошо написано, молодец». Но Итизар ханум достойно ответила на эту шпильку: «Я должна постоять за себя и свою команду. Тем более что мы доказали свое превосходство, выйдя в Суперлигу». Но тем не менее наше интервью сработало: Федерация выделила Интизар ханум кое-какие средства (конечно же, не по полной смете, составленной И. Мамедовой, но все же). И. Мамедовой даже посочувствовали, сказав, что 20-ти тысяч ей явно не хватит, и предложили 30, но И. Мамедова отказалась, заявив, что смета составлена с учетом каждого гяпика, и лишнего ей не надо и добавила, что со дня на день должен начаться чемпионат, игроки и тренер, приглашенные ею, должны приехать в Баку, а потому срочно нужно позаботиться о покупке билетов, об оплате лицензии, о съеме жилья и так далее. И. Мамедовой пообещали выделить 3 тысячи манатов и отправили к бухгалтеру Федерации. И Мамедова получила 3 тысячи, купила 4 билета в один конец (тренер и 3 игрока), сняла большую квартиру для тренера и игроков. С трансфером Федерация не помогла, а ведь за эту процедуру тоже надо платить (за 1 человека нужно было платить 2 тысячи евро – около 4 тысячи манатов). 2 месяца эти игроки тренировались в Баку, а потом И. Мамедова была вынуждена отказаться от этих игроков. Затем начались переговоры насчет игроков с Грузией. Президент Федерации Волейбола Грузии запросил за каждого игрока по 1 тысяче долларов (3 тысячи только за трансфер). Интизар ханум взяла эту сумму в долг. 24 января состоялось открытие чемпионата, а затем – первая игра. Несмотря на то, что под документами стоят подписи руководства Федерации волейбола Азербайджана, денег Интизар ханум за трансфер так и не дали. И. Мамедова снова решила поговорить с руководством. Представила смету расходов. Но ей сказали, что просимая сумма слишком завышена и предложили 10 тысяч манатов. Но как на эти деньги держать трех игроков и тренера, платить за квартиру, кормить их, тем более, что один игрок приехал с женой и хотел, чтобы ему предоставили отдельную квартиру?

Со скрипом Федерация выделяла средства. Но недолго. Финансирование прекратилось в феврале прошлого года. И. Мамедова говорит, что помимо накопившихся долгов ей нужно оплачивать своих работников – врача, менеджера, второго тренера, игроков команды (13 человек молодые, перспективные ребята). Кроме того, нужно платить налоги.

— До конца апреля мы играли, — рассказывает И. Мамедова. – До последней игры чемпионата, и это несмотря не тот факт, что денег нам Федерация уже не платила. На моих ребят уже многие «имеют виды». Но почему я должна их отдавать? Я вкладываю в них свой труд, свою душу, еле-еле сводя концы с концами, и вдруг взять и отдать их другому клубу? Несмотря на то, что я 11- месяцев уже не получаю зарплату, я не бросаю своих ребят, не отхожу от любимого дела. Каждый день в половине 12-го я возвращаюсь домой из тренировочного зала. На мне большие расходы, практически все я оплачиваю из своего кармана. Я много раз говорила вице-президенту Федерации Фаику Гараеву о всех несправедливостях, которые творятся вокруг меня и моей команды. Сейчас 4-х моих ребят хочет Национальная сборная, еще нескольких хотят забрать другие команды. А почему я должна отдавать им своих ребят? Сколько лет с ними работал украинский тренер, которому я должна зарплату за два месяца, кстати. Только из уважения ко мне он никуда не жалуется, хотя может подать жалобу в Европейскую волейбольную конфедерацию. Я все время говорю ему: Юрий Анатольевич, не надо никуда жаловаться, я здесь живу, зачем мне эти проблемы? До мая месяца он работал, а потом я купила ему билет и проводила. За квартиру его (и грузинских игроков) я полностью расплатилась и билеты им купила всем. До 15 июня моя команда тренировалась в зале, а затем мы были вынуждены покинуть этот зал. Самое интересное, что Федерация средства выделяет всем, кроме меня. Почему – не знаю. Говорила с бухгалтерией – ответ один: для вас денег нет и скорее всего, не будет. На мой вопрос – почему – ответа никто не дает. Просто не будет – и все! Хотя, цель понятна: разобрать моих ребят по командам и а мне сказать – до свидания. У меня не оставалось выбора, и я решила поехать лично к главе Федерации волейбола – Джавиду Гурбанову, чтобы спросить его лично – почему в мой адрес такой непонятный, необъяснимый и целенаправленный игнор, несмотря на такое огромное количество усилий, которые я прилагаю, воспитывая команду суперлиги и выводя ее на передний фланг.

Визит к Главе Федерации Волейбола Джавиду Гурбанову запомнился Интизар ханум надолго.

— В первую очередь, его охрана заявила, что не даст мне возможности пройти на прием к их патрону. Я сказала, что я, как директор клуба, имею право на аудиенцию. Я дождалась, пока Д. Гурбанов вышел в коридор в окружении своих сопровождающих, направилась к нему, хотя финдиректор Федерации Вусаля ханум предложила мне подойти к его помощнику. Но я отказалась, заявив, что Джавид муэллим должен лично знать о том, как Федерация грубейшим образом нарушает условия контракта, подписанного со мною. Я в этот день была с дочерью, она держала папку со всеми документами. Как только вышел Джавид Гурбанов, я закричала: «Джавид муэллим! Можно мне подойти к вам?» Д. Гурбанов дал распоряжение охране пропустить меня. Я подошла и сказала: «Я – Интизар Мамедова». Причем, повторила это несколько раз. «Я знаю, кто вы» — последовал ответ. Я говорю ему еще раз: «Я – президент волейбольного клуба «Экспресс-Баку». А около Дж. Гурбанова стояли президенты клуба «Азеррейл», президент клуба «Локомотив», вице-президент Федерации волейбола. И вдруг в мой адрес произносится фраза: «А разве у нас есть такой клуб?». Мне стало так обидно, аж до слез! Неужели Президент Федерации не знает, какие клубы играют в Суперлиге? И я отвечаю: «Да, есть такой клуб». Он в свою очередь, спросил: «А вы сами его создавали?». «Да, — ответила я. – Мне дали в свое время поручение, и я этот клуб открыла. Но финансирование у нас практически на нуле. В 2017-м дали 5 тысяч манатов, а в этом году средств на мой клуб не выделяют вообще». Джавид Гурбанов, в свою очередь, удивился: «Как же так? Клуб есть, парни играют в команде, а финансирования нет? И я не знаю об этом». Вице-президент, стоявшая рядом с ним, вдруг громогласно «объяснила причину» отсутствия финансирования: «У них нет документов». В этот момент моя дочь протягивает папку и говорит: «А это что, не документы? Все здесь». Я рассказала Джавиду Гурбанову, что каждый раз прихожу в Федерацию с просьбой проверить мои документы – все до единого. Я уже устала обивать пороги. У меня финансовая задолженность перед ребятами, перед тренером, перед своими сотрудниками. Что мне делать?

После нашего разговора Джавид Гурбанов тут же отдал распоряжение проверить все мои документы и помочь мне. Я сказала еще, что мне необходимо найти спонсора для команды, потому что существовать так, как мы существуем, да к тому же играть в полную силу в таких условиях просто невозможно. Джавид муэллим пообещал помочь с этим вопросом.

После того, как Джавид Гурбанов покинул здание Федерации, на меня набросилась вице-президент с упреками, дескать, зачем я так сказала, зачем вообще к нему подошла, и вообще денег нет и не будет. На мой вопрос «почему на все клубы хватает, а на мой – нет», ответа я так и не получила. Кроме того, я показала контракт, условия которого я выполнила (даже перевыполнила, попав в Суперлигу), на основании этого контракта за первый год Федерация выплатила мне 6300 манатов. А на второй год в контракте указана сумма в размере 20 000 манатов – для игр в Суперлиге.

А ведь все это началось с того момента, когда в конце концов, я добилась того, что руководство Федерации стало рассматривать список моих долгов. Когда я показала смету, началось возмущение: «Это слишком много» (словно я эти деньги на себя тратила). Вызывает меня Фаик Гараев и говорит: напиши самый минимум и принеси мне. Я удивилась: как же так? Если есть определенные суммы долга, то о каком «минимуме» идет речь? Тем не менее, я пришла домой, посмотрела на список долгов, подумала, что смогу некоторые из них оттянуть на более длительное время, и переписала смету. В итоге вышло 47 тысяч манатов, Федерация заплатила мне 10 тысяч манатов, остальные деньги они так и не дали. Не так давно они все получили свои деньги, годовой бюджет уже закрывают, а я снова осталась ни с чем. Не так давно я отправила телеграмму Д. Гурбанову с просьбой помочь мне, но пока никаких результатов. И время, которое мы могли бы использовать с толком для развития спорта в Азербайджане, проходит впустую.

Интизар Мамедова обращается к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой помочь ее клубу в сложившейся ситуации, а оказать помощь в вопросе привлечения спонсоров для продолжения спортивной деятельности команды молодых перспективных ребят, посветивших себя служению большому спорту и внести свою лепту в мировые спортивные достижения нашей страны.

Яна Мадатова

Minval.az