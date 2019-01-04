США начали вывод войск из Сирии.

Об этом заявил в пятницу в эфире телеканала Newsmax госсекретарь США Майк Помпео.

«Наши части выходят», — сказал он.

По его словам, США продолжат добиваться своих целей на Ближнем Востоке и далее. Он отказался сообщить сроки вывода войск.

«Президент ясно сказал, что мы должны продолжать кампанию по борьбе с ИГ, продолжать гарантировать, что мы делаем что-то для создания стабильности на Ближнем Востоке. Кампания противодействия Ирану продолжается. Мы сделаем все это», — заявил госсекретарь.

Он также заверил, что США добьются того, чтобы после их выхода «турки не перебили курдов».

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