Пранкера Рана Зухайра в Пакистане застрелили во время розыгрыша, когда он изображал привидение в парке и с простыней на голове пытался напугать семью, сообщает сообщает газета Complex.

Пранкера застрелил один из членов семьи, которому шутка пранкера не показалась смешной.

Отмечается, что Зухайр был убит мгновенно.

Два других пранкера, которые вместе с Зухайром вели YouTube-канал Lahori Vines, были задержаны и взяты под стражу.

Их подозревают в подстрекательстве убийства своего друга.

Пранкеры запустили канал Lahori Vines в ноябре и пока не успели завоевать широкой популярности. За два месяца пять их видео набрали 118 тысяч просмотров.

Молодые люди занимались уличными пранками, к примеру показывали, как люди реагируют, когда их передразнивают.