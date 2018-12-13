Президент «Всемирного Азербайджанского Культурного Фонда» и «Союза Азербайджанцев Мира» Физули Мамедов заявил о готовности оказать финансовую помощь семьям шехидов, сообщает Minval.az.

Отметим, весной этого года в Азербайджане было издано распоряжение о выплате единовременных компенсаций семьям погибших или пропавших без вести во время боевых действий в защиту территориальной целостности Азербайджана в 1991-97 гг. в размере 11 тыс. манат. Bыплата компенсаций началась с 9 октября. Однако многим семьям было отказано под предлогом того, что они получили средства в прошлом.

«Очень обидно, что проблемы шехидских семей вновь оказались в центре внимания азербайджанской общественности.

Лично я сам готов принять самое активное участие в решении данной проблемы и выплатить по 11 тысяч манатов 100 матерям, потерявшим своих сыновей в войне за территориальную целостность Азербайджана. Для меня каждая мать шехида родная мать и сестра и я готов каждой из них оказать свою финансовую помощь.

Обращаюсь истинным патриотам Азербайджана, и в первую очередь, состоятельным азербайджанским бизнесменам, последовать моему примеру и помочь другим семьям шехидов. Тогда эта проблема очень быстро решится. Карабахская война — это боль не только семей шехидов, но и всего азербайджанского народа и мы все вместе должны излечить эту рану», — написал Ф.Мамедов на своей странице в соцсети фейсбук.

Minval.az