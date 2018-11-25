Участники из 20 стран выступят в финале международного песенного конкурса «Детское Евровидение-2018», который пройдет в столице Беларуси городе Минск.

Отметим, что Азербайджан на конкурсе представляет Президентский стипендиат 12-летняя Фидан Гусейнова, имя которой включено в «Золотую книгу» юных талантов Азербайджана, известная читателям 1news.az по дуэтам с Ларой Фабиан и представителем Азербайджана на «Евровидении-2008» Эльнуром Гусейновым, сообщает 1nevs.az.

В конкурсном финале Ф.Гусейнова выступит под номером 7 с песней «I Wanna Be Like You».

Minval.az