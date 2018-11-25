Минувшей ночью в Саатлинском районе в селе Азадкенд в принадлежащим ему автомобиле было найдено тело 51-летнего Октая Акперова, сообщает haqqin.az, накануне кто-то позвал Октая Акперова на улицу, а через некоторое время его обнаружили мертвым в собственном автомобиле BMW. Неизвестный дважды выстрелил О.Акперову в голову.

Убитый О.Акперов с 2003 года проживал в Москве, где неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он пользовался авторитетом в криминальной среде. В этот раз О.Акперов вернулся в Азербайджан после очередной отсидки. Проведав родных, он вновь собирался вернуться в Россию.

По факту убийства в прокуратуре района возбуждено уголовное дело. В настоящее время продолжается розыск причастных к этому преступлению.

Minval.az