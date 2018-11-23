Двое граждан Азербайджана задержаны сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в похищении психически больной женщины в 2015 году в Москве, сообщил «Интерфаксу» осведомлённый источник.

«Летом 2015 года неизвестные совершили в Москве похищение женщины 1952 года рождения с целью приобретения права собственности на недвижимое имущество потерпевшей. Через три месяца женщина скончалась», — сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанные пытались предоставить нотариусу поддельное завещание умершей женщины, в котором говорилось, что все ее имущество переходит одному из похитителей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «похищение человека», «мошенничество», «покушение на преступление».

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий, в минувшую среду в Москве и Московской области были задержаны два уроженца города Баку, подозреваемых в данном преступлении. В ходе обысков у них были, в частности, изъяты документы умершей женщины, ее свидетельство о смерти и паспорт захоронения», — добавил источник.

Minval.az