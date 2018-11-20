19 ноября в Бруклинской мэрии (Brooklyn Borough Hall) в Нью-Йорке общественности США был представлен документальный фильм под названием «Не стреляйте в наше наследие», автором которого является заслуженный журналист, профессор Бакинского славянского университета, председатель Общественного объединения «Помощь развития связей с общественностью» Шелале Гасанова.

На мероприятии, проведенном при поддержке посольства Азербайджана в США и организации общества женщин Азербайджан-Америка, Минаввар Вахабова подчеркнула важность донесения до американской общественности фактов об Иреване, в каждом камне которого хранится наследие предков азербайджанцев.

Было сообщено, что сила и влияние подготовленного Шелале Гасановой фильма заключается в неопровержимых фактах, которые составляют его основу. Так, история азербайджанского города Иреван, архитектура его мечетей оживляется в памяти французских, русских, английских, армянских ученых, путешественников и писателей.

Кроме того, фильм, освещая деятельность армяно-азербайджанской миротворческой платформы, демонстрирует широкой зарубежной общественности миротворческие призывы и толерантную позицию Азербайджана.

Выступившие после показа фильма генеральный менеджер неправительственных организаций ООН Джон Лиечти, помощник по русскоязычным общинам президента Бруклина Мариетта Розенталь, глава Ассоциации горских евреев в Америке Яков Абрамов, представитель узбекской община Гюльшан Маршалл, глава Ассоциации городов-побратимов Хьюстон-Баку Ирада Ахундова, представитель турецкой общины Тулин Джоракчи, руководитель Американской ассоциации Флорида -Азербайджан Тохфа Эминова и др. отметили миротворческий дух фильма как основную особенность, а так же наличие на съемках фильма редких книг и документов, указание точного расположение на карте города разрушенных мечетей Иревана.

В рамках мероприятия представители азербайджанской диаспоры из штата Флориды, Техаса, Мэйн, Северной Каролины, Миннесоты приняли участие в интересных общественных обсуждениях. В мероприятии приняли участие сотрудники посольства Азербайджана в США, ответственные представители Государственного комитета по работе с диаспорой Вугар Мамедов и Сальхат Аббасова.

Заместитель директора отдела Комитета по американскому региону С.Аббасова поделилась своим мнением в связи с фильмом, и подчеркнула важность подобных общественных дискуссий в зарубежных странах.

Шелале Гасанова так же отметила, что проект «Презентация фильма об Иреване в Америке и организация общественного обсуждения» был реализован при финансовой поддержке Совета государственной поддержки НПО при президенте Азербайджанской Республики и выразила благодарность национальному донору, организатору мероприятия, посольству Азербайджана в США, Государственному комитету по работе с диаспорой и гостям мероприятия.

В завершении мероприятия Шелале Гасановой была вручена благодарственная грамота главы Бруклинского района Нью-Йорка Эрика Адамса.

Minval.az