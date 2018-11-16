Экс-глава МИД Азербайджана Тофик Зульфугаров на своей странице в социальной сети Фейсбук опубликовал статус, в котором прошелся по лидеру карабахских сепаратистов Бако Саакяну, отправившемуся во Францию с дипломатическим паспортом Армении.

— Казалось бы, что в этом необычного и противозаконного? Однако, он на всех встречах (по мнению французской стороны неофициальных) представляется руководителем непризнанного образования, которое не признается, в том числе не только странами сопредседателями, но и самой Арменией. А то, что он представляется кем угодно, так это по сути, его личное дело. В мире миллионы людей считают себя не теми, кем они являются на самом деле. Правда, пытаясь убедить в этом, они не должны нарушать законы. А нарушил ли бывший кадровый сотрудник СНБ Республики Армения законы Франции? Нет, конечно! А если на него не заведено уголовное дело в Азербайджане, то получается, что и азербайджанские законы он не нарушил. Вот такая правовая коллизия, — подчеркивает экс-глава МИД АР, и в свою очередь задается вопросом: почему, например, в отношении руководителей Крыма, ДНР, Абхазии, Осетии существует практика, когда их выезд за пределы некоторых стран постсоветского пространства запрещен во всем мире?

— Ответ прост. Потому что Украина и Грузия приняли соответствующие «законы об оккупации» и в рамках этого закона возбудили уголовные дела в отношении лиц, ведущих пропаганду или осуществляющих деятельность направленную против государственных интересов соответствующих стран.

Далее Т. Зульфугаров подчеркивает значимость того, что МИД Азербайджана написал заявление и осудил действия властей Франции.

— Но было бы лучше, если бы Милли Меджлис принял соответствующий закон, а генеральная прокуратура возбудила бы уголовное дело по факту антиконституционных действий соответствующих лиц и объявила бы их в международный розыск по линии Интерпола и в рамках соответствующего международного механизма по СНГ. А уже потом, в случае, если Бако Саакян и другие не были бы задержаны Интерполом и французскими властями во время поездки во Францию, можно было бы писать гневное заявление МИДа.

Вы спросите- почему же ранее этого сделано не было? Отвечаю. Все было очень просто. Раньше была надежда, что возможно с этой категорией лиц можно будет договориться на переговорах, теперь же такой надежды нет. Более того, уже как двадцать лет вместо «клоунов из Степанакерта» переговоры с Азербайджаном в рамках Минской группы ведет глава Республики Армения. Поэтому, генеральная прокуратура Азербайджанской Республики должна возбудить соответствующие уголовные дела незамедлительно, чтобы прекратить гастроли этого «армянского цирка».

Minval.az