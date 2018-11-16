Министерство иностранных дел Израиля объявило о назначении нового посла в Азербайджан.

Как сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ, на этот пост назначен Джордж Дик.

Он сменит Дана Става, который возглавлял дипмиссию Израиля в Азербайджане с августа 2015 года.

Д. Дик ранее работал на посту старшего советника генерального директора МИД Израиля Юваля Ротема.

Израильские СМИ отмечают, что впервые в истории Израиля на пост посла назначен араб-христианин.

Д.Дик начал работу в министерстве в 2008 году, далее был заместителем руководителя миссии в Нигерии в 2009-2012 гг, заместителем главы израильской миссии в Норвегии в 2012 — 2015 гг.с

Minval.az