Под мудрым руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева государственный флаг будет развеваться на всех исторических и исконных азербайджанских землях.

Об этом глава Службы государственной безопасности (СГБ), Национальный герой Азербайджана, генерал-полковник Мадат Гулиев сказал, выступая на мероприятии в ведомстве, посвященном 100-летию учреждения Государственного флага Азербайджана и 9 ноября – Дню государственного флага, говорится в сообщении службы, распространенном в четверг.

Гулиев отметил, что государственный флаг – источник гордости каждого гражданина Азербайджана, честь независимого Азербайджанского государства, он играет большую роль в формировании у молодежи патриотического духа.

Глава СГБ сказал, что по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева трехцветный государственный флаг, доставшийся нам от Азербайджанской Демократической Республики и во второй раз учрежденный в Нахчыванской АР в ноябре 1990 года, является официальным государственным символом и одним из главных факторов тесной сплоченности всех азербайджанских патриотов вокруг национальной солидарности, идеологии азербайджанства.

Было отмечено, что площади и музеи флага, созданные под непосредственным руководством и с участием главы государства в Баку и регионах страны, являются местом гордости, проявления национального самосознания граждан, чье сердце бьется в унисон с Азербайджаном.

Minval.az