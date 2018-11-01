Наш собеседник – юрист-международник, соучредитель незарегистрированной партии «Республиканская партия» (ReAl) Эркин Гадирли.

— Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию совершают рабочую поездку в регион. Ранее они посетили Ереван и Ханкенди, а сегодня прибыли в Баку. Ереванские СМИ уже обратили внимание на то, что посредники «задержались на целых два дня» в Ханкенди. В последнее время мы чаще слышим о том, что в карабахском урегулировании наметились подвижки. Вы согласны с этим?

— Не думаю. По крайней мере, до тех пор, пока в Армении не состоятся внеочередные парламентские выборы и не будет сформировано новое правительство, ничего нового ожидать не стоит. Вероятнее всего, посредники прибыли в регион, чтобы узнать, насколько велики разногласия между нынешним руководством Армении и карабахскими сепаратистами. Поскольку Никол Пашинян в последнее время везде заявлял о том, что не намерен вести переговоры от имени карабахских сепаратистов, намекая на то, чтобы они сами договорились с Баку и сами решали все вопросы, связанные с урегулированием конфликта. А сам он тем временем намерен сконцентрироваться на внутренних процессах в Армении.

В последних трех конференциях, в работе которых я принимал участие, присутствовали и представители Армении, так называемые «новые армяне» из революционной среды. Они подчеркивали, что против «мадридских» принципов, и считают их пораженческими для Армении. Я, к примеру, рад, что они так думают, потому что считаю эти принципы неприемлемыми для нас. Думаю, сопредседателей беспокоит как раз то, что в Ереване настроены против этих «мадридских» принципов. А тот факт, что они немного задержались в Ханкенди, подтверждает, что между новым руководством Армении и карабахскими сепаратистами существуют определенные трения, и, возможно, ощущение некой опасности последних по поводу непредсказуемости Никола Пашиняна. Они пытаются понять, как отразятся его те или иные шаги на их требованиях в переговорах. Известно только то, что в карабахском вопросе любой армянский руководитель, который пытался пойти на компромисс с Азербайджаном, терял власть. Поэтому не думаю, что в ближайшее время можно ожидать какие-либо серьезные изменения в переговорном процессе. А если они и будут, то возможно, только в сторону повышения вероятности новой войны.

— Советник президента США Джон Болтон в Ереване заявил, что если Никол Пашинян победит на выборах, то у него будет хорошая возможность пойти на решительные меры в вопросе урегулирования карабахского конфликта. Как вы считаете, это дежурное заявление высокопоставленного представителя американской администрации или у американцев появился конкретный план по урегулированию конфликта?

— Сложно ответить на этот вопрос. Если у Вашингтона и есть какой-то план, то они его пока что не раскрывают. Если бы он был обнародован, я бы обязательно знал о нем. Другое дело, что возможны какие-то закулисные переговоры, либо первичные договоренности, в чем я лично сомневаюсь. Так как без России прогресса достичь не удастся. А американцам не добиться решения конфликта исключительно своими усилиями. Если говорить о сути заявления Болтона, то рассчитывать на то, что смена власти в Армении или ее демократизация приведет к послаблению ее позиции в переговорах с Баку, или же на то, что она пойдет на компромисс, было бы наивно. Как показывает практика, все происходит наоборот. Последние 20 лет свидетельствуют о том, что одними уговорами Армению к конструктивной позиции подвигнуть невозможно.

— Кстати, и Вашингтон, и Москва заявляют, что стороны должны сами найти решение конфликта. Могут ли Баку и Ереван действительно решить конфликт без участия посредников?

— Однозначно нет. Если страны-посредники Минской группы ОБСЕ озвучивают такие заявления, то они таким образом сваливают всю ответственность на нас. Хотя они сами между собой не могут договориться… Карабахский конфликт – геополитический, а не локальный. На сегодняшний день США и Россия не могут прийти к согласию по более серьезным вопросам относительно нашего региона, они не хотят рисковать и решать проблему Нагорного Карабаха. Поэтому они так и отфутболивают нас…Что значит «самим найти решение конфликта»? Тогда пусть нам позволят повоевать и победить, либо же пусть уговорят Армению возвратить наши оккупированные территории. На Армению они давить не желают, но и воевать нам не дают. Тогда зачем все эти лицемерные отговорки?

— Как считаете, чем была обусловлена жесткая реакция Москвы на заявления Джона Болтона в Ереване?

— Это вполне ожидаемая и естественная реакция Москвы. За тем, что сейчас происходит в Ереване, с большим подозрением наблюдают в Кремле. Там решается судьба будущего нахождения российской военной базы, да и граница Армении контролируется полностью Россией. Большую прибыль российские госкомпании получают в Армении. И наконец, для России важна граница с Турцией, которая входит в НАТО. Очевидно, что Россия просто так Армению не сдаст. И чрезмерная активизация там США и Евросоюза вызывает у Москвы большую подозрительность.

— В таком случае Москва будет пресекать любые попытки США по урегулированию конфликта между Азербайджаном и Арменией?

— В принципе, Москва всегда так поступала. Запад очень хочет урегулировать конфликт. Просто Западу все ровно, кому в итоге будет принадлежать Нагорный Карабах – Азербайджану, Армении или же он станет «независимым». Их это как-то мало волнует. Но Россия, в отличие от Запада, не желает урегулирования конфликта, поскольку это лишит ее очень значимого рычага давления на Баку и Ереван. Тоже самое касается Абхазии и Южной Осетии. И все это привело к тому, что уже больше 20 лет карабахский конфликт остается не решенным.

— В конце этой недели вступают в силу новые американские санкции против Ирана. В Белом доме заявили, что эти санкции не должны затронуть друзей Вашингтона. Как считаете, это касается всех стран нашего региона, или в этом вопросе американцы будут действовать выборочно?

— Мы знаем, что в регионе Южного Кавказа больше всех от Ирана зависит Армения. У нас тоже есть своя зависимость, но она крайне незначительна и не сравнима с зависимостью Еревана от Тегерана. Азербайджан в прошлом уже присоединялся ко всем санкциям против Ирана, и более того, замораживал счета иранцев в наших банках. Пока что мы не знаем, какого рода санкции конкретно будут применены, и как далеко американцы зайдут в противостоянии с Ираном. В последнее время в регионе происходят интересные вещи. Азербайджан явно к чему- то готовят, вооружают. Недавно в Баку несколько дней находился министр обороны Израиля Авигдор Либерман, нашу столицу посетили и другие высокопоставленные гости. Активизация такого международного внимания к Азербайджану, и в целом, к региону, происходит неспроста. Возвращаясь к вопросу заявления Белого дома, Армения больше зависит от Ирана, и возможно, американцы имели в виду их.

Бахтияр Сафаров

Minval.az