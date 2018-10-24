Президент государственной нефтекомпании Азербайджана SOCAR Ровнаг Абдуллаев вместе с мажоритарными депутатами «Грузинской мечты» и представителями местной власти в марнеульском «Чайном доме» встретился со старейшинами и государственными чиновниками муниципалитета. Об этом сообщает телекомпания «Рустави 2»

Грузинский сайт «Грузия Онлайн» пишет, что «в интервью телеканалу влиятельный высокопоставленный чиновник правительства Азербайджана утверждал, что приехал в Грузию перед президентскими выборами не для того, чтобы помочь правящей партии, и визит преследовал целью всего лишь встречу с этническими азербайджанцами»

Сайт отмечает, что молодежь в Марнеули встретила президента государственной нефтекомпании Азербайджана акцией протеста. По их утверждению, высокопоставленный чиновник правительства Азербайджана прибыл в регион накануне выборов, чтобы помочь «Грузинской мечте», и откровенно призвал собравшихся в «Чайном доме» голосовать за кандидата «Грузинской мечты».

На заранее спланированную встречу рядовых граждан не пригласили, а те, кого не впустили в здание, встретили Абдуллаева криками, отмечает «Грузия Онлайн».

Мажоритарный депутат «Грузинской мечты» Тамаз Навериани, который лично принимал в гостях Абдуллаева, утверждает, что визит президента «Сокар» не был приурочен к выборам, и он приехал из Баку в Марнеули поговорить о проектах.

Участники встречи отрицают, что получили избирательные указания. А местная оппозиция считает, что визит был связан именно с президентскими выборами.

В связи с этим член парламентского меньшинства Роман Гоциридзе призвал объявить бойкот компании SOCAR и отказаться от использования топлива этой компании. По его словам, никто не имеет права вмешиваться в выборы другого государства.

«Мы должны объявить бойкот «Сокар», и не пользоваться его топливом. Никто не имеет права вмешиваться в выборы другой страны. Не дело президента «Сокар» приезжать из Баку, и перед выборами ходить в регионе, где проживают этнические азербайджанцы. Нам известно также, что руководство «Сокар-Джорджия» перечислило деньги в черный избирательный фонд Саломе Зурабишвили.

«Сокар-Джорджия» срочно должна заплатить 14 миллионов лари, которые возложило на них прежнее руководство Антимонопольной службы из-за картельного контроля цен и их искусственного роста, и исполнению которого мешает нынешний руководитель Агентства конкуренции Нодар Хадури.

Ни Россия, ни Азербайджан, ни Мозамбик не имеют права вмешиваться в наши внутренние дела. Занимайтесь своим делом», — заявил Гоциридзе.

Minval.az