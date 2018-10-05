Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит в Баку урегулирование нагорно-карабахского конфликта, сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«Визит ожидается на следующей неделе, планируется обсуждение процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — сказал собеседник агентства.

В ходе визита также ожидается подписание контракта с французской стороной о строительстве в Азербайджане морского патрульного корабля.

Отметим, что Макрон на следующей неделе также посетит Армению.

Minval.az