Пьяный британец Тони Пембертон в возрасте 29 лет выскочил из такси на ходу и разбился, когда возвращался со своей девушкой с регбийного матча. Об этом сообщает WalesOnline .

Мужчина вызвал такси и предварительно обсудил с водителем стоимость поездки, которая должна была составить 70 фунтов. Но уже в пути водитель решил повысить цену.

«Таксист заявил, что тариф меняется и что он хочет больше денег. Он попросил 80 фунтов, а потом уже и 90», — сказала девушка по имени Сара Перкинс.

Отмечается, что находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина пришел в ярость и начал пинать водительское кресло. Затем выпрыгнул в окно на скорости 100 километров в час. Представители правоохранительных органов уточнили, что пассажир такси умер от множественных травм.

«Он сказал, что собирается идти пешком, что выходит. Будто окончательно решил не платить больше ни копейки таксисту, и на этом все», — добавила очевидец.

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