Армения обратилась в Интерпол с просьбой не преследовать скандально известного американского миллионера Дэна Билзеряна, ареста которого добивается Азербайджан, сообщает People.

Азербайджанские власти выдали ордер на арест Билзеряна, которого СМИ прозвали «Королём Instagram», из-за его визита в Нагорный Карабах — регион, который Баку считает оккупированной армянами территорией.

По данным азербайджанской стороны, миллионер незаконно приобрёл гранаты и огнестрельное оружие, а затем устроил показательные стрельбища.

Билзерян возглавляет компанию Ignite — производителя каннабисной продукции, легально продающейся в некоторых американских штатах. У себя на странице в Instagram бизнесмен хвастается атрибутами роскошного образа жизни и постоянно фотографирует себя в окружении полуголых женщин.

Minval.az