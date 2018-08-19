В отеле “Sakit Göl”, расположенном в Шамахы, супружескую пару не пустили в отель из-за того, что у пары отличались фамилии. Об этом супруги сообщили изданию Sfera.az.

По их словам, на днях семья направилась на отдых в Шамаху и решили посетить вышеуказанный отель. Но при проходе через ресепшн семья столкнулась с проблемой. Так, сотрудники отеля отказалась размещать своих гостей в одном номере. Причиной же этому стало то, что в паспортах супругов были различные фамилии. К счастью ситуацию спасло то, что в метрике ребенка указывались имя и фамилия обоих родителей.

Отметим, что на официальном сайте отеля не указывается, что при регистрации в отеле необходимо представить свидетельство о браке.

Так же стоит отметить, что подобное обращение с гражданами противоречит законодательству Азербайджанской Республики, так как закон не предусматривается этот пункт. Кроме того эти предрассудки препятствуют развитию туризма в стране.

Minval.az