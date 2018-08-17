Крупнейшие турецкие ретейлеры отказались от закупок смартфонов от компании Apple после заявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором он призвал бойкотировать американскую электронную продукцию.

По данным издания Hürriyet, одна из крупнейших торговых площадок Турции — Dogubank — отменила заказы на iPhone на сумму около 50 миллионов долларов. Телефоны должны были приехать в страну в октябре-ноябре нынешнего года.

Несколько других стамбульских фирм и рынков также отказались от закупок «яблочного» девайса. Кроме того, помимо телефонов ретейлеры прерывают поставки абсолютно всей американской электроники.

Бойкот электронной продукции из США был введён в ответ на санкции Соединённых Штатов.

Minval.az