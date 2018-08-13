Президент Азербайджана Ильхам Алиев осудил санкции США против Ирана во время встречи со своим иранским коллегой Хасаном Роухани «на полях» прошедшего в воскресенье, 12 августа, в казахстанском Актау каспийского саммита. Как передает иранское агентство Tasnim, азербайджанский лидер назвал Иран братской страной, заверив Роухани в том, что никто не сможет когда-либо нанести вред братским связям двух соседних стран.

В свою очередь, президент Ирана подчеркнул глубокие культурные и религиозные корни отношений между Азербайджаном и Ираном.

«Поддерживая высокий уровень сотрудничества и координации, Иран и Азербайджан не позволят недоброжелателям навредить отношениям двух стран», — подчеркнул Роухани.

Minval.az