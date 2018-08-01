Новое правительство Армении намерено продолжать оккупационную политику.

Об этом сегодня на церемонии вручения ключей от квартир и автомобилей инвалидам Карабахской, Великой Отечественной войн, Чернобыля и семьям шехидов в поселке Локбатан Гарадагского района Баку сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава государства отметил, что в Армении пал руководивший страной 20 лет режим хунты, оккупационная политика потерпела крах: «Из-за оккупационной политики Армения сегодня находится в тяжелом, положении, в изоляции. Так будет продолжаться, пока не нормализуются отношения с Азербайджаном. Для этого страна-оккупант должна уйти с нашей земли. 25 лет назад Совбез ООН принял резолюции. Согласно этим резолюциям, армянские оккупационные силы должны уйти с захваченных территорий. Таков путь решения. Нынешняя власть Армении не должна допускать ошибок прежнего режима хунты.

Их противоречивые заявления вызывают недоумение. Они не поддаются логике. С одной стороны говорят, Азербайджан должен вести переговоры не с Арменией, а с сепаратистским режимом Нагорного Карабаха. Но Азербайджан и посредники не примут этого. Они сами это знают. В то же время, спустя некоторое время после этих заявлений проводится встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении. Мы понимаем, что новому правительству нужно время, чтобы в международных отношениях набраться опыта. Однако звучащие заявления наносят новые удары по мирному процессу. Из этих заявлений вывод таков – они намерены продолжать оккупационную политику. Мы же хотим мира. Однако это не станет возможным до тех пор, пока наши земли не будут освобождены от оккупации. Если они хотят мира, тогда армянские военнослужащие должны уйти с наших земель».

Minval.az