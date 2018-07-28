Глядя на Дженнифер Лопес, многие начинают подозревать, что она раздобыла эликсир вечной молодости. Как в очередной раз подтверждает серия снимков, опубликованных певицей, она выглядит как минимум лет на 20 моложе своего возраста. Информацию распространяет издание 7Дней.

Кадры были сделаны на праздновании ее дня рождения, состоявшегося на днях. Лопес встретила свой праздник на Багамах, куда она приехала отдохнуть с 10-летними близнецами Эммой и Максом, бойфрендом Алексом Родригесом и его двумя дочками от прежнего брака —13-летней Наташей и 10-летней Эллой.

На снимках Лопес предстала в ультракоротком сверкающем платье цвета морской волны и изящных босоножках того же цвета на шпильках умопомрачительной высоты. Вечеринка прошла в одном из эксклюзивных ресторанов. Здесь для именинницы приготовили, кроме всего прочего, потрясающий розовый торт, украшенный живыми цветами, который ей очень понравился. Забыв про диету, она позволила себе съесть даже не один, я два кусочка калорийного десерта.

«Вы не поверите, я только сейчас потихоньку прихожу в себя после вчерашнего празднования. Не подумайте, не было ничего экстремального, только маленькая скромная вечеринка, на которой были только мои родные и парочка друзей…» — написала Дженнифер, которая уже давно считает не только Алекса, но и его дочек членами своей семьи. «Весь вчерашний вечер был наполнен смехом, радостью и танцами. Спасибо всем! Я так признательна судьбе за то, что у меня есть все вы…» — так Лопес прокомментировала свои впечатления от дня рождения.

Фанаты ждут не дождутся, когда Алекс Родригес, который был главным организатором праздника, наконец объявит о свадьбе актрисы. Ведь она встречается с ним уже около полутора лет и не скрывает, что счастлива, как никогда прежде. Однако под венец звезда пока не торопится. Вероятно, Лопес мешают воспоминания о ее трех крайне неудачных браках.

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