Более 50 граждан Азербайджана, депортированных из Германии, были задержаны прямо в бакинском аэропорту, пишет сайт haqqin.az.

Накануне миграционные власти Германии начали массово депортировать из страны азербайджанцев. Большинство из них пытались получить в Германии статус беженца.

Согласно информации, 18 июля чартерным рейсом из Германии в Азербайджан был депортирован 51 мигрант. В бакинском аэропорту их уже ждали сотрудники правоохранительных органов.

Одним из задержанных является Синан Байрамов. В Германии он проживал последние четыре года. По данным азербайджанских политэмигрантов, Синан Байрамов в Баку был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД.

По данным действующего в Германии интеграционного центра «Легат», более 50 граждан Азербайджана были депортированы из страны основываясь на положения Соглашения о реадмиссии, заключенного между Азербайджаном и ЕС в 2014 году.

По данным того же центра, депортированные азербайджанцы проживали в Бамберге, Вальдвассене, Уэсбурге, Кюртене и других городах Германии.

Minval.az