Лишенный статуса адвоката и обвиняемый в вымогательстве Эльман Пашаев арестован на два месяца. Как пишет «Вестник Кавказа», соответствующее решение принял Мытищинский городской суд Подмосковья.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и поместил Пашаева в СИЗО на два месяца», — сообщил его адвокат Евгений Корчаго, подчеркнув, что фигурант считает решение незаконным и будет обжаловать его в Мособлсуде.

По его словам, уголовное дело в отношении Пашаева является провокацией. Корчаго также отметил, что у его подопечного есть доказательства своей невиновности. Речь идет об аудиозаписи, которая уже передана следствию.

Ранее, 5 июля, Пашаев был задержан по подозрению в вымогательстве. На следующий день суд отложил на двое суток, до 8 июля, рассмотрение ходатайства о его аресте. Пашаев обвиняется в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ).

Адвокат Пашаев Эльман Магеррам оглы, помимо членства в Адвокатской палате Краснодарского края (23/4553), являлся также дважды адвокатом Адвокатской палаты Москвы (77/10129 и 77/12314), адвокатом Адвокатской палаты Ямало-Ненецкого автономного округа (89/294); статус и членство во всех палатах прекращены по результатам дисциплинарных производств решениями Советов адвокатских палат.

Напомним, в прошлом году Эльман Пашаев взялся защищать историка и политического консультанта Олега Кузнецова, против которого был подан судебный иск из-за публикации книги об армянском терроризме «История транснационального терроризма в ХХ столетии». По словам адвоката, с просьбой защитить Олега Кузнецова к нему обратился его близкий друг, адвокат международного уровня Мухтар Мустафаев. «Естественно, я не смог отказаться защитить достоинство Азербайджана, ведь это честь для меня. Думаю, каждый азербайджанец поступил бы на моем месте также», — заявил Эльман Пашаев.

Minval.az