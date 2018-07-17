Нападающий сборной Хорватии по футболу Анте Ребич погасил кредиты жителей родной деревни Имоцки.

Об этом рассказал бывший партнер по команде 24-летнего Ребича Ловро Шиндик, чьи слова приводит портал sportbuzzer.de.

В финале чемпионата мира в России хорваты уступили команде Франции со счетом 2:4. Встреча прошла 15 июля в московских «Лужниках».

На турнире Ребич провел шесть игр и забил один гол в ворота сборной Аргентины в матче группового этапа (3:0).

«Он вырос в маленькой деревушке недалеко от Сплита, — сказал друг Ребича. — Он никогда не забывал свои корни, хотя в 19 лет уехал в «Фиорентину». Однажды он погасил кредиты всех 500 жителей деревни».

Ребич выступал за хорватский «Сплит», итальянские «Фиорентину» и «Верону», немецкие «Лейпциг» и «Айнтрахт».

В прошедшем сезоне он провел 28 матчей за «Айнтрахт». в которых забил девять голов. В составе «Айнтрахта» форвард стал обладателем Кубка Германии.

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