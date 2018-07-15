Власти небольшого немецкого города Берхтесгаден разыграют в лотерею среди местных жителей места на старинном кладбище. Они выделили для этого 200 свободных участков, сообщает ABC News.

Отмечается, что погост XVII века пользуется большим спросом, но в течение многих лет городская администрация была вынуждена отказывать желающим приобрести участки, так как их оставалось мало.

Лотерею власти решили провести с целью предоставить всем равные шансы на кладбищенское место.

Как добавляет телеканал, заявку на участие в розыгрыше подали около 280 горожан. Всего в общине Берхтесгаден проживает примерно 7,5 тысяч человек.

Minval.az