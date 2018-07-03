Бывший президент Армении Роберт Кочарян вызван в Специальный следственный комитет Армении для дачи показаний по делу о разгоне демонстрантов 1 марта 2008 года, сообщают армянские СМИ.

ССК Армении также объявил подозреваемым в деле о событиях 1 марта 2008 года бывшего министра обороны страны Микаела Арутюняна, которому предъявлено обвинение в нарушении конституционного порядка.

Отметим, что 1 марта 2008 года полиция Армении разогнала демонстрантов, митингующих против избрания Сержа Саргсяна президентом Армении.

В результате инцидента в Ереване погибло не менее 8 человек.

Minval.az