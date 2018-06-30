«План врага направлен на разрушение доверия иранского народа к своему правительству».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на выпускной церемонии Военной академии имени имама Гусейна сказал Аятолла Хаменеи.

Аятолла Хаменеи заявил, что самым большим доказательством силы иранского народа является развитие страны, несмотря на все препятствия со стороны США: «Если народ не был бы сильным, одной десятой части этих провокаций было бы достаточно, чтобы отнять у народа систему».

Лидер Ирана сказал, что если США были бы способны одержать победу над исламской системой, они не нуждались бы в коалициях со странами региона для создания беспорядков в Иране.

Аятолла Хаменеи отметил, что вражда США к Ирану и Ирана к США возрастает с каждым днем: «Сегодня, враг запустил план разделения системы и людей, поскольку его другие планы не увенчались успехом. С этой целью увеличилось и экономическое давление».

А.Хаменеи заявил, что целью нынешнего экономического давления является утомление народа: «Однако связи между системой и народом укрепятся еще больше, огорчающее врагов единство будет сохранено».

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