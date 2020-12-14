1
Мой мир
Вконтакте
Google+
Дата: 2020/12/14 6:25
Раздел: Новость
Просмотров:
0
3
«Мы будем продолжать до тех пор, пока предатель не уйдет», — сказал один из участников акции
Президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением вокруг ситуации в Гадрутском районе, призвав парламент Армении экстренно созвать
Армения ни при каких условиях не должна предпринимать попыток начать новые военные действия, заявил президент
Совместный российско-турецкий мониторинговый центр по контролю за прекращением огня в Карабахе будет создан в Агдамском районе Азербайджана,
Начальник Главного управления внутренней безопасности министерства обороны Азербайджана генерал-майор Рамиль Аскеров освобожден от занимаемой должности, передает Trend.
Отечественный проект «Северный поток-2» не имеет никаких шансов на реализацию и запущен не будет.
Журнал Forbes составил рейтинг стран по уровню щедрости.
12 декабря состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна