Кавказца, которого прокурор назвал «самозваным блюстителем законов», приговорили к пяти месяцам лишения свободы. Его обвинили в домогательствах и угрозах изнасилования, сообщает «Настоящее Время».

Летом прошлого года 24-летний Шамиль (фамилия не разглашается) с несколькими своими земляками прогуливался по берегу озера Кальтенлойтгебен в Нижней Австрии. Там мужчины наткнулись на отдыхающую молодую пару. Мужчин возмутило то, что женщина была топлес. Не обращаясь к ней, мужчины потребовали от ее спутника, чтобы она немедленно оделась.

На видео, которое снял на мобильный и позднее выложил на своей странице в фейсбук австриец, видно, как обвиняемый призывает его «одеть свою женщину». В противном случае он пригрозил изнасиловать женщину, а его самого скинуть в овраг.

Говорящий по-немецки с акцентом молодой человек в словесной перепалке с австрийцем объясняет свое требование тем, что ему мешает вид женщины, которая «недостаточно одета». На вопрос австрийца, почему бы ему в таком случае не отвернуться, мужчина грозится изнасиловать и его. Это видео за считанные дни просмотрели десятки тысяч человек.

Инцидент получил широкую известность благодаря тому, что австриец оказался известным фотографом и блогером Томасом Бусеком.

Полиция объявила четырех мужчин, запечатленных на видео, в розыск. Самому пострадавшему и его спутнице даже не пришлось писать заявление.

Как только выяснилось, что подозреваемые – граждане России, которые ищут политическое убежище в Австрии, в прессе по привычке назвали их чеченцами. И только на суде выяснилось, что трое задержанных родом из Дагестана, один из Афганистана. Троих освободили от уголовной ответственности – как показало следствие, они всего лишь присутствовали при инциденте.

На суде 24-летний обвиняемый по имени Шамиль свою вину отрицал.

«Я мужчина, я слаб. Я не мог заставить себя не смотреть на нее. Я просто хотел, чтоб она оделась», – сказал он судье.

На суде выяснилось, что обвиняемый до того, как перебраться в Австрию и попросить там убежища, несколько лет проживал в качестве беженца в Германии. Там он дважды был судим за кражи и ограбления. После того, как немецкие власти отказали ему в убежище, он перебрался в Австрию.

В суде Шамиля защищал один из самых известных венских адвокатов Вольфганг Блашниц.

По австрийским законам за угрозы и домогательства полагается наказание в виде лишения свободы от пяти месяцев до пяти лет. Суд приговорил дагестанца к минимальному сроку. Учитывая, что четыре месяца он уже провел за решеткой, через месяц его выпустят на свободу.

Однако уголовное преследование на этом не завершилось. Австрийские спецслужбы обнаружили в телефоне Шамиля видеоклипы, на которых он исполняет нашиды (песнопение) «с джихадистским содержанием».

Кроме того, выяснилось, что уроженец Дагестана знаком с тунисцем Анисом Амри, который в декабре 2016 года совершил наезд на людей во время рождественской ярмарки в Берлине (тогда погибли 11 человек и более 50 получили ранения). По словам адвоката Шамиля, его подзащитный ничего не знал о преступных планах Аниса Амри.

«Он просто компанейский парень», – сказал адвокат.

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