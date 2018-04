Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетные удары по Сирии, нанесенные США, Великобританией и Францией, сообщает «Новая Газета».

«Удары прошлой ночью были выполнены отлично. Спасибо Франции и Великобритании за мудрость и силу их вооружения. Не могло быть лучшего результата. Миссия выполнена!», — написал Трамп.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 апреля 2018 г.