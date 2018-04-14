В Армении задержан подполковник ВС Армении. Задержание было произведено в результате следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно с СНБ, в рамках уголовного дела по пункту 1 части 3 статьи 178 УК Армении, расследуемого в производстве Управления по расследованию особо важных дел Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении.

Как сообщают армянские СМИ, подполковник подозревается в том, что он под предлогом получения взятки для якобы организации по итогам жеребьевки прохождения находящимися на учебной стадии военной службы солдатами-срочниками, а также призывниками службы в воинских частях, расположенных на предпочтительных ими территориях, в течение 2017-го года потребовал и получил от родственников вышеупомянутых лиц денежные суммы в особо крупных размерах.

Подполковник уже допрошен и дал показания.

Предварительное следствие продолжается, предпринимаются все необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Minval.az