Президент Ирана Хасан Роухани осудил ракетный удар США, Британии и Франции по Сирии, подчеркнув, что эти нападения обусловлено яростью и отчаянием Вашингтона в связи с поражением терроритов, которых поддерживает Запад, в Восточноу Гуте, передает РИА Новости.

«Американская агрессия в регионе приведет только к уничтожению и разрушениям», — сказал Роухани. По его словам, Иран всегда поддерживал угнетенных в регионе и мире, добавив, что сирийский народ выступил против агрессии иностранцев. Иран щедро откликнулся на просьбу региональных правительств оказать содействие в борьбе с терроризмом и поддержит их.

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