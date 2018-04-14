Удар США и других западных стран по Сирии может поставить крест на переговорном процессе по сирийскому урегулированию.

Как передает ТАСС, об этом заявила журналистам в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Будет созван СБ ООН. Россия представит не просто аргументы, она представит доказательства того, что действия США и тех стран, которые присоединились к этой страшной акции, являются незаконными. Страшной, потому что это по большому счету крест на переговорном процессе, который может быть действительно поставлен, ведь по большому счету эта акция дала очень мощный сигнал экстремистам и боевикам относительно того, что они делают все «правильно», — подчеркнула дипломат.

«И та провокация с якобы применением Дамаском химоружия, за которой, конечно, стояли боевики и экстремисты «на земле», получается, поддержана этими странами, которые нанесли удар. Это колоссальный фактор воодушевления террористов и боевиков «на земле», — обратила внимание Захарова. — К сожалению, это может стать принципиальным для мирного переговорного процесса».

Российская сторона в ходе заседания СБ ООН представит данные и факты, связанные с военной акцией. «Совет Безопасности должен полностью рассмотреть эту ситуацию. С нашей стороны будут данные и факты, которые сегодня уже частично были озвучены Минобороны и которые будут также предложены вниманию СБ ООН», — сказала дипломат.

Minval.az