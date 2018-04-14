Участники шествия против выдвижения на пост премьер-министра Армении Сержа Саргсяна ворвались в здание Общественного радио Армении в центре Еревана.

Как сообщает «Интерфакс», после решения совета Республиканской партии об утверждении Саргсяна в качестве кандидата на пост премьера, находящиеся с минувшей пятницы на площади Франции в Ереване демонстранты решили организовать шествие по центральным улицам города.

Охраняющие здание Общественного радио полицейские не смогли помешать около 100 демонстрантам проникнуть в здание. Один из полицейских достал оружие, но не стал его применять.

Сейчас группа демонстрантов расположилась в одной из студий радио. Шествие и действия демонстрантов возглавляет депутат парламента Армении, руководитель фракции «Елк» Никол Пашинян, который потребовал прямого эфира.

Отмечается, что захваченное оппозиционерами Общественное радио прекратило вещание.

Minval.az