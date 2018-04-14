В Баку начался митинг Национального совета.
Cогласованный с исполнительной властью города Баку митинг проходит на бывшем стадионе «Məhsul».
В митинге также участвует партия «Мусават».
Безопасность участников акции обеспечивается полицией.
В Баку начался митинг Национального совета.
Cогласованный с исполнительной властью города Баку митинг проходит на бывшем стадионе «Məhsul».
В митинге также участвует партия «Мусават».
Безопасность участников акции обеспечивается полицией.
Дата: 2018/04/14 16:30
Раздел: Азербайджан
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