Вашингтон заранее проинформировал Москву об ударе по Сирии в целях предотвращения жертв среди российских военных и мирного населения, заявил в субботу посол США в Москве Джон Хантсман, передает «Интерфакс».

«США связались с Россией с целью уменьшить риск жертв среди российских сил или гражданского населения», — сказал Хантсман в видеообращении, размещенном в твиттере американского посольства в РФ.

Он также подчеркнул, что в ситуации с ударом США и союзников по Сирии «речи не идет о конфликте между сверхдержавами».

«Мы защищаем принцип, который заключается в том, что недопустимо использовать химическое оружие нигде и никогда», — сказал американский посол.

Он также подчеркнул, что Вашингтон надеется на сотрудничество с Россией по Сирии. «Мы ждем, что российское правительство вместе с мировым сообществом осудит ужасающие действия режима Асада и поможет сделать так, чтобы ужас, который пережили в городе Дума, не повторился», — заявил Хантсман.

Minval.az