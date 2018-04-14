Правящая Республиканская партия Армении официально выдвинула кандидатуру экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны.

Голосование по этому вопросу в парламенте пройдут 17 апреля. Новый премьер-министр возглавит страну до 2022 года.

С 2008 года Саргсян был президентом Армении. В 2016 году в Конституцию были внесены изменения, страна стала парламентской республикой, полномочия президента были сильно урезаны.

Новый президент страны Армен Саргсян был избран на заседании парламента 2 апреля. Неделю спустя он принял присягу и официально стал главой государства.

Minval.az