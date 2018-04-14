Андреа вышла замуж за 23-летнего Роба Осборна в 2015 году. Девушка была уверена, что в счастливом браке проживёт долго, но уже через год Роб умудрился ей изменить. Какое-то время супруги пожили отдельно друг от друга, а в 2017-м Андреа решила дать Робу второй шанс, пишет Лайф.

Андреа вышла замуж за 23-летнего Роба Осборна в 2015 году. Девушка была уверена, что в счастливом браке проживёт долго, но уже через год Роб умудрился ей изменить. Какое-то время супруги пожили отдельно друг от друга, а в 2017-м Андреа решила дать Робу второй шанс.

«Вместо того чтобы праздновать годовщину свадьбы, я отмечаю потерю 285 фунтов лишнего веса», — написала Андреа.

Она сама не понимала, почему её твит стал таким популярным, но, видимо, восхищённые комментарии пользователей побудили девушку изменить и свою личную жизнь. Роба задел опубликованный твит жены, и он попросил его удалить, но Андреа отказалась.

«У наших отношений был второй шанс, но и это не помогло. С Робом всегда было тяжело, а после его измены я была опустошена. Я доверчивый человек, и это вышло мне боком. Я правильно сделала, что разошлась с ним. Так будет лучше», — отмечает Андреа.

Пока девушка восстанавливается после расставания с любимым и принимает новую себя, сам Роб довольно тяжело переживает развод.

«Каждый день для меня — борьба. Я не живу, а выживаю, но надо становиться сильнее. Я всю жизнь буду сожалеть о том, что сделал ей больно. Как она жила со мной? Я не могу себя за это простить», — говорит Роб Осборн.

После того как Андреа рассказала пользователям «Твиттера», что бросила мужа, они поддержали её решение, а Робу посоветовали теперь кусать локти.

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