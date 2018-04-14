Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Москва может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках зенитных ракетных систем С-300 в Сирию и другие страны.

Он отметил, что несколько лет назад Россия отказалась от поставок в Сирию С-300, принимая во внимание настоятельную просьбу некоторых западных партнёров.

«С учётом произошедшего считаем возможным вернуться к рассмотрению этого вопроса. И не только в отношении Сирии, но и других государств», — заявил Рудской в ходе брифинга, передает RT.

Minval.az